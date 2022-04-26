國會助理快篩陽性 林昶佐辦公室緊採居家上班 11:282022/04/26 中時 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林昶佐秀出快篩結果。（圖片摘自林昶佐臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無黨籍立委林昶佐今表示，他國會辦公室助理快篩呈現陽性，目前正等待PCR結果出爐，國會同仁全改採居家上班，目前自己快篩結果呈現陰性。 林昶佐今透過臉書發文表示，得知早上國會辦公室同仁快篩後呈陽性反應，目前該同仁已完成PCR，正在等待結果。為求謹慎，國會同仁改採居家上班，他也已快篩完畢，結果為陰性。 另外，林昶佐指出，由於該同仁近日與服務處同仁並無直接接觸，目前服務處仍維持正常運作。若有其他消息，會再向大家報告。 居隔放寬3天 專家認為衝太快 法官學院也爆疫情 2法警受訓分發報到前快篩陽性 #林昶佐 #同仁 #居家上班 #快篩 #國會辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃珊珊批3＋4沒實質意義 與新北共提「快篩＋自主健康管理」 11:422022/04/25 生活 國防部中將確診 邱國正採檢陰性 04:102022/04/26 生活新聞 疫情燒進科技圈高層 大廠漸趨向不再分流 04:102022/04/26 產業．科技 台東地檢署贓物庫1員工確診 43人快篩皆陰性 18:262022/04/25 生活 快篩試劑缺爆！台南某藥局魚目混珠發國難財 衛生局回應了 10:472022/04/25 生活 桃園楊梅分局1警員確診 匡列7警自主居隔 23:342022/04/25 生活 國內快篩量能不足 黃偉哲：應考量讓地方政府向國外採購 10:482022/04/26 生活 北市購試劑 1、2類防疫人員今上路 04:102022/04/26 生活新聞 中央定調不公布足跡 陳其邁：選擇性公告高風險地點 10:532022/04/26 生活 企業捐贈防疫物資 抵稅分兩種 04:102022/04/26 金融．稅務 一般人買不到！北市自購50萬份快篩試劑 成本曝光 14:122022/04/25 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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