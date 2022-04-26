無黨籍立委林昶佐今表示，他國會辦公室助理快篩呈現陽性，目前正等待PCR結果出爐，國會同仁全改採居家上班，目前自己快篩結果呈現陰性。

林昶佐今透過臉書發文表示，得知早上國會辦公室同仁快篩後呈陽性反應，目前該同仁已完成PCR，正在等待結果。為求謹慎，國會同仁改採居家上班，他也已快篩完畢，結果為陰性。

另外，林昶佐指出，由於該同仁近日與服務處同仁並無直接接觸，目前服務處仍維持正常運作。若有其他消息，會再向大家報告。