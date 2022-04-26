運勢絕不是一成不變的，因為時高時低、時苦時福，才造就了人生的美妙和精彩。《網易》網站運勢專欄點名，生肖狗、馬、羊在今年上半年超倒霉，卻能在下半年財運大發，一路興旺。

第一名：生肖狗

屬狗的朋友，機智勇敢，他們雖做事容易一根筋，但卻善良直爽，做事情願意勇敢嘗試，創意十足，總是讓自己的人生豐富又精彩。生肖狗今年上半運勢多有波折，但是下半年一到，隨著「天解」、「地解」、「八座」、「天馬」四大吉星的到來，運勢將有巨大的改變，財運上有望獲利，事業順遂，愛情圓滿。

第二名：生肖馬

屬馬的朋友，個性直接，為人熱情，他們對任何事情都認真負責，敢作敢當，有膽有識。少年時憑藉自己出眾的能力，有一鳴驚人之勢。生肖馬五行為火，上半年有「喪門」星劫運，會有失財之風險。但到了下半年，又因「驛馬星」降臨，屬馬人會強勢轉運，無論事業還是愛情，皆有喜訊傳出，財情雙收。

第三名：生肖羊

屬羊的朋友，溫婉可人，他們天生的性子軟，心腸好，一生廣結善緣，受人愛戴。在上半年中，因三凶星劫財格局的影響，生肖羊的整體運程下滑嚴重，諸事不順，有破財和失業的風險產生；不過到了下半年，在「太陽」、「紅鸞」二吉星的照耀下，生肖羊的運勢將會逆勢上揚，工作事業順利，更有望收穫一份珍貴愛情，可謂財色兼收，福祿兼得！