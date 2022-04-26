民進黨選對會24日拍板，將徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長。針對外界質疑帶職參選，蔡其昌今天表示，帶職參選是所有政治人物要共同面對的問題，包括要選南投縣長的國民黨立委許淑華、要選桃園市長的民眾黨立委賴香伶，目前都沒有打算要辭立委，他會傾聽選民的聲音跟幹部的意見，綜合考量後再向外界宣布。

民進黨選對會24日一致同意，建議徵召蔡其昌為台中市長參選人，後續將提交中執會進行徵召提名作業。面對是否帶職參選議題，蔡其昌昨天先是點名台中市長盧秀燕，今天再點名許淑華、賴香伶也打算帶職參選。

蔡其昌表示，朝野各政黨提名的縣市長候選人，幾乎都是帶職參選，要不要辭，或是甚麼時間辭，每個候選人都有自己的考量，尊重每個人的看法，對他而言，會整合地方意見、黨內聲音、選民看法等，蒐整各方意見後再做評估。

「我這個人其實不會有什麼特別的眷戀，我覺得該怎麼做就怎麼做」，蔡其昌提及，前台中市長林佳龍以前也是帶職參選，台中的市民也都接受，他到選舉最後階段決定請辭，如果以選舉最後結果來看，林佳龍當下決定請辭的決定是對的。

對於後續選戰規畫，蔡其昌說，等到中執會正式完成徵召程序，他將拜會林佳龍及台中黨籍立委，討論市政、選戰規畫，預計可能時間點會落在28日、29日。

針對目前民調落後給尋求連任的盧秀燕，蔡其昌有信心，不會太久的時間，民調就會跟盧秀燕非常接近，因為現在參考的民調都是民進黨還沒產生人選時的民調，等到民進黨整隊完成，就會團結一致。