本土連2天破5千例確診，重症科醫師黃軒表示，台灣疫情目前在登頂的路上，要壓低新冠肺炎的擴散曲線有6個條件，分別是維持足夠且快速篩檢、入境者一律隔離採檢、全國疫苗接種率夠高、維持戴口罩、高低風險評估管理及醫療量能足夠。另外民眾也要遵守相關防疫措施，並儘速接種疫苗。

黃軒今（26日）在臉書發文分享，新冠肺炎的擴散曲線有2種，一個是瘦高的尖峰，像是韓國和英國，疫情突然升高，導致死亡率上升、會犧牲很多國民的生命，因此又被稱作是壞曲線；另一種就是胖矮的高峰，紐西蘭與新加坡都屬於這種丘陵型的山頂，通常山頂不會升太高，但戰鬥時間會拉長，緩慢移動曲線，死亡率不會太高，是減災防疫措施有效的狀況下繪製出來的曲線。

黃軒透露，若已在山坡腳下要如何開始減災、壓低曲線呢？其實有6個事情可幫助減少災害的傷害。首先是維持足夠且快速的篩檢，當大量的病毒在社區中活躍，這些篩檢工具充裕足夠，是最基本的減災要求；接著是入境確診者一律檢疫隔離，境外移入個案確診一律隔離或自主管理，這樣才能保障國內人民不被傳染。

黃軒指出，第三個就是全國疫苗接種率夠高，研究發現全國疫苗接種率要80％才夠安全，而現在境外都是Omicron病毒抗體，第三劑的全國接種率至少要80％才可以有效抵抗Omicron病毒；另外就是繼續戴口罩，雖然各國邊境逐步開放，但相關研究仍建議大家繼續戴口罩，尤其是台灣的疫情擴散，正在登頂的路途中。

黃軒透露，下一個是高低風險評估和管理，可依照高低風險區域、有無打疫苗、參加過哪些活動，評估是否要隔離檢疫或自主管理，這些高低風險分艙分流，作好個別風險管理才能壓低曲線；最後是醫療量能足夠，要有足夠的醫療應變能力，隨時可擴充的醫療量能，因應中度患者恐需住院、重症患者要住加護病房的需求。

黃軒也說，疫情曲線是全民與政府一起繪製的，民眾除了要繼續遵守戴口罩、勤洗手、維持社交安全距離與實名制等規定，另外民眾最好也戒菸、戒酒且不要熬夜，加強身體免疫力，並控制好本身有的慢性疾病，最後就是可以打疫苗的人也趕快去打。