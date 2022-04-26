婦人自葫蘆墩圳落水原因不明 警消搜救中 11:382022/04/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市消防局規劃下游做攔截索攔截，準備沿途搜尋搶救中。（台中市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 婦人疑似自葫蘆墩圳墜落。（台中市消防局提供） 台中市豐原區角潭路2段發生墜河事件，據報案人表示，一名婦人自葫蘆墩圳上游約10公尺落水，台中市消防局規劃下游做攔截索攔截，準備沿途搜尋搶救中。 台中市消防局早上10點28分獲報表示，一名婦人從葫蘆墩圳上游約10公尺跳下水，緊急派遣豐原、豐原及石岡等分隊，出動消防車5輛、救護車1輛、人員16名，由豐原分隊林小隊長帶隊前往救援。 搜救人員已到場，目前規劃下游先做攔截索攔截，準備沿途搜尋搶救中。 豐原轉運中心(OT)案公告招商 盧秀燕化身代言人 力推台中在地花卉、柑橘 #葫蘆墩圳 #豐原 #名婦人 #10公尺 #台中市消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 921荒廢至今 豐原萬里長城步道重建露曙光 22:162022/04/09 寶島 豐原轉運中心招商 年中啟用 04:102022/04/15 產業特刊 921荒廢至今 豐原萬里長城步道重建 04:102022/04/10 地方新聞 豐原太平洋百貨兩餐飲 捐百餐做公益 14:422022/03/29 寶島 盧秀燕代言 行銷台中花卉、柑橘 04:102022/03/28 地方新聞 豐原區軟埤仔溪水環境改善工程 立委：中央應調配水源 17:102022/03/22 生活 前景看好！豐原轉運中心3月底招商 11:462022/03/25 區域情報-台中 豐原慈濟宮今年首下鄉 3年要遶境全區36里 12:082022/04/11 生活 台中豐原平房大火竄燒 兒逃出9旬父葬生火窟 19:472022/03/21 社會 豐原音樂藝術活動 熱鬧登場 04:102022/04/09 產業．科技 后里地籍圖重測 豐原地所4-6月駐點解說 11:582022/04/19 區域情報-台中 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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