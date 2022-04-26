婦人疑似自葫蘆墩圳墜落。（台中市消防局提供）

台中市豐原區角潭路2段發生墜河事件，據報案人表示，一名婦人自葫蘆墩圳上游約10公尺落水，台中市消防局規劃下游做攔截索攔截，準備沿途搜尋搶救中。

台中市消防局早上10點28分獲報表示，一名婦人從葫蘆墩圳上游約10公尺跳下水，緊急派遣豐原、豐原及石岡等分隊，出動消防車5輛、救護車1輛、人員16名，由豐原分隊林小隊長帶隊前往救援。

搜救人員已到場，目前規劃下游先做攔截索攔截，準備沿途搜尋搶救中。