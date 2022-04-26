晶圓代工廠力積電(6770)今（26）日召開股東常會，對於小股東關切明年半導體恐將供過於求，董事長黃崇仁認為實為「兩極化」，且並非擴產造成。而力積電產能已滿到明年，甚至必須加速銅鑼廠興建，因此到明年底都不用擔心供過於求問題。

黃崇仁指出，目前車用晶片產能仍絕對不足、到現在都缺，但電腦、手機等需求今年預期將下滑，如手機預期將減少1億支，更嚴重的中國大陸封城防疫，使目前手機、筆電等應用的各種晶片確實有點供過於求，但這種供過於求是季節性因素，也不是擴產造成的。

黃崇仁表示，力積電未做太多手機相關產品，且有電源管理、車用相關等許多產品，雖然市場需求不像先前強勢，但基本上產能滿載到明年沒問題。而銅鑼新廠首期產能均已被客戶包下，現在還要加速興建，事實上到明年底都不用擔心供過於求問題。

力積電總經理謝再居表示，台積電未來幾年據說共有14個廠要擴產，主要以先進製程生產繪圖晶片、手機應用處理器（AP）等高速運算（HPC）應用。但相關通信、電源管理等周邊相關IC大多不是用最先進製程做，而是採用成熟製程。

謝再居指出，若台積電14個廠都在擴產主要晶片，所需的周邊IC需求會有多少成長可想而知。他認為，明年成熟製程產能不會再繼續增加，但先進製程的產出會持續擴大，會進而增加採用成熟製程生產的周邊IC需求。

謝再居認為，雖然近期市場需求受俄烏戰爭、中國大陸疫情、通膨等因素影響，但認為這只是短時間的市場調節，為大背景下的未來發展中的一個雜音，力積電的銅鑼廠擴充，便是要回應先進製程擴產帶動的周邊IC需求成長態勢。

黃崇仁補充指出，台灣的晶圓代工分的非常清楚，力積電在技術方面有獨特一面，並致力將技術開發成不同角度，就不怕市場的大風大浪。現在正開發包括元宇宙、車用、功率管理相關等不同技術，由於沒有其他廠商參加競爭，對未來有蠻大的期許。