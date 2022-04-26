寶雅(5904)今年第1季稅後盈餘為5.05億元，年減16.73%，每股盈餘為5.01元，寶雅公布財報後，美系外資及亞系外資出具最新報告，美系外資及亞系外資分別調降寶雅2022年/20223年每股盈餘及預估獲利，致使寶雅今天盤中股價一度重挫逾7%。

寶雅第1季合併營收為47.13億元，年減0.18%，營業毛利為20.29億元，毛利率保持平穩為43.05%，營業利益為6.49億元，營業利益率13.77%，單季稅後盈餘5.05億元，年減16.73%，每股盈餘5.01元；董事會決議去年每股配發11.1元股利，包括現金股息11元及0.1元股票股利。

美系外資最新報告指出，新冠肺炎疫情大流行增加展店計畫不確定性，且電子商務平台有市場份額流失潛在風險，將寶雅2022年/2023年每股盈餘預期下調9%/9%，加上公司現金派息率降至60%的10年低點，每股配發11元現金股息，給予「中立」投資評等，目標價下調至430元；亞系外資則指出，考慮到同店銷售增長放緩及長期大流行，開店速度並降低利潤率預估，將2022年/2023年獲利下調25%/20%，給予「優於大盤表現」評等，目標價則由600元至440元。