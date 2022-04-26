預計進行納骨塔增建工程的台中市太平區第一花園公墓，民眾出入必須經由園區旁的浮水橋，日前清明節前後因進出頻繁，只要下一點雨，水就會漫過浮水橋，險象環生，市議員張玉嬿上午抨擊市府水利局、民政局互踢皮球，根本漠視市民安全；副市長黃國榮則強調，有需要就該做，將協調、儘速改建。

張玉嬿指出，花園公墓對外主要出入口只有1個，該處浮水橋因清明節前後使用量大，看起來很危險，有民眾因不熟悉該處便道，見到前方無法走，只好回頭繞原路，導致塞車情況；市府應儘速將浮水橋闢建為安全橋樑，同時設置告示標明路線，降低交通壅塞。

張玉嬿當場播放影片，從影像中可以看到，浮水橋被水淹過、幾乎已看不到橋面。她說，民政局、水利局都去會勘過，也都認為該處浮水橋確實需要改建，但兩個局處都將責任推給對方，根本是互踢皮球，要求將浮水橋工程納入納骨塔相關工程內。

黃國榮指出，既然水利局、地政局都現場會勘過且認為改建有必要，那就應該趕快做，不必再等待納骨塔工程，便橋可以先做，將協調後儘速施作。