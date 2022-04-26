有位男網友上網發文抱怨，自己努力工作，下班後還跑外送兼差，一個月能賺約7萬，但連續三任女朋友都讓他戴綠帽，種種狀況讓原Po覺得自己總被權衡利弊後拋棄，文章引起網友們熱烈討論，許多人點出原Po的盲點在於，下班後還跑外送犧牲陪伴女友的時間，可能導致對方覺得缺少陪伴進而移情別戀。

該名網友在「靠北女友my girl」臉書粉絲專頁發文指出，自己已30歲有正職及外送工作，在竹科上班薪水落在5.5萬左右，外送每月能增加1萬至1.5萬的收入。

原Po收入看似不錯，卻有不為人知的煩惱，連續三任女友都讓他戴綠帽，最近一次甚至慘被當小王，「第1個綠我、第2個綠我、第3個綠我，現在的我已不像以前那麼敢對女生付出，每次付出換來的都是被綠，這次跟一個女生曖昧親親也抱抱了，突然說她有對象了。」

原Po感慨表示，「怎感覺自己總是被權衡利弊後拋棄的？以前我非常樂觀，現在變得超安靜，一次次打擊真的很累，朋友都說會遇到好的，但我真的很懷疑。」

文章引起網友們熱烈討論，不少人認為，原Po雖然很認真賺錢，卻也因此犧牲許多和女友的相處時間，「女生要的不是你的錢，而是你的時間陪她」、「上班沒空下班跑外送，女人當然就往外送啦」、「你竹科工作完還要跑外送，沒時間陪伴當然被綠」、「把賺到的錢學投資理財，先不斷累積財富跟被動收入，之後買房買車，還沒結婚前都是幫人養老婆。」