總統蔡英文24日召開選策會，針對新竹市長人選做出決議，建議中執會從「初選」改「徵召」。任期屆滿即將卸任的新竹市長林智堅認同中執會決定，更認為行政院發言人羅秉成過去是新竹市執業律師，絕對是非常好的人選。

雖然在新竹市在地經營許久、行政院顧問鄭宏輝已表態參選新竹市長且參選到底，但民進黨高層不放棄勸進羅秉成，認為羅秉成勝算較高，不過羅秉成重申自己的態度和決定都和之前一樣，人生沒有選舉這個選項。

民進黨現任新竹市議員劉康彥在臉書分析，新竹市中間選民比例格外多，民進黨若要打贏不是這麼容易，特別是國、民、時力、民眾黨「四腳督」的複雜情況，北台灣目前疫情不斷有變化，民心在意政府防疫工作更勝於選舉。尤其，台北市、桃園市、新竹市的提名佈局，不管是對黨的形象或選戰策略都有連帶效應，必須更費心思考。

藍營方面新竹市長人選未定，新竹市黨部主委許修睿及竹市議會黨團表態支持在地深耕的市議員林耕仁，但現階段黨內民調第一的是立委鄭正鈐；不過，外傳黨主席朱立倫打算出奇招，先延攬悟覺妙天禪師重回國民黨，在中常會頒發榮譽黨員證書，由國民黨前立委徐欣瑩角逐新竹市長。

時代力量立委邱顯智、身兼時力新竹黨部主委，時代力量在年底縣市長選舉是否參選新竹市長這局仍在評估中，目前主要任務還在尋覓適當人選。