獨屬於夏天的炎熱逐漸襲來，不少住戶們也紛紛將老舊的窗型冷氣拆除，換上變頻冷氣，不僅涼爽還省電費，然而，舊冷氣該如何處理就變成住戶們的煩惱之一。一名網友就在網路論壇「Mobile01」發文詢問，家中有一台不滴水的窗型冷氣不要了，正想著應該要找二手商，還是找空調業者來搬較為划算，網友們回覆道，拆機費起碼要價500元，且回收價格也不高，能讓師傅載走就讓師傅載。

網友在Mobile01發文詢問大家意見。（圖／翻攝自Mobile01）

網友發文表示，「家中有一台不滴水窗型冷氣，5KW，不想要了，不知道還有沒有價？是該找回收商還是空調業者來拆／搬比較划算？」，不到5分鐘，就有網友在下面回應，「如果免費送人，就有人願意免費幫你拆，那就是最大的價值了」，原PO也回覆說，「了解，不過就算是免費，也希望是有專業程度的來拆比較保險，處理得也漂亮」。

網友們給出不少過來人的建議。（圖／翻攝自Mobile01）

對於此貼文，其他網友亦給出不少過來人的經驗，表示通常如果是快被報廢的冷氣，中古商不會收，買新機時，舊機舊直接請業者帶走，這算在基本業務範圍內；還有網友說，「舊機賣回收場最多只給台幣500，現在政府有補助，很少人會買中古冷氣，不然就是看有沒有認識的感情很好的冷氣行，願不願意幫忙，否則出一趟車去賺這500不划算」；另外有網友也道，「前年換下的舊冷氣想說還能用就留下，後來也沒用到，給人也沒人要，最後拿去廢五金換才100多塊」，建議原PO還是直接讓冷氣師傅載走比較好。