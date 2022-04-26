前行政院長陳（沖）今舉行「數位思潮的奇幻漂流─Appacus世代俏然來臨」新書發表會，由新光金代理董事長李增昌引言，陳（沖）表示，數位經濟的世代已經悄然來臨，但法令落後於思潮，政府落後於市場的尷尬依然存在，這其中沒有對錯，只是要面對現實，從速調整腳步，才是務實的態度。陳（沖）認為，台灣發展數位經濟，總統不要怕作「傻瓜」，美國總統拜登已經作了示範，並顯示了一位總統的高度。別讓台灣的數位金融成為「奇幻漂流」，推動數位金融可能沒有選票，但對台灣前途至關重要。

陳（沖）指出，美國總統拜登今年3月9日首度針對數位資產，明確以行政命令表明要「負責任的開展」，並點名了超過20個部會單位負責；相對目前台灣行政院在數位資產的著力，顯然還不夠。美國在數位資產的推動由總統出面協調，台灣也可參考，總統不要怕作「傻瓜」，拜登3月的行政命令已經示範了一位總統的高度。

俄烏戰爭開打至今已3個月，許多重要消息被漫天戰事掩蓋。但3月9日拜登簽署了一份里程碑式的數位資產行政命令，這是美國總統首度對數位資產表態。拜登行政命令更明白顯示，Digital Assets涵蓋加密幣、穩定幣、及央行主權貨幣CBDC，美國媒體報導多以crypto asset稱之。值得注意的是，白宮一再強調Responsible development二字。對有關加密資產的消費者保護、金融穩定、國安、乃至創新活動，要推動，更要負責任地推動。

李增昌今天在引言時表示，民國78年被陳（沖）被前行政院長郭婉容延攬到財政部，陸續擔任保險司長、金融局局，財政部次長，在財政部共13年，而這13年也是台灣金融業發展劇變的一段。陳（沖）的貢獻斐然。民國97年陳（沖）擔任金管會主委，2年後擔任副院長，2012年任行政院長。

陳（沖）今天呼籲，執政者推動數位金融可能沒有選票，但從長遠來看，對台灣前途至關重要。