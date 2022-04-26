隨著Gogoro與完美移動等台灣新創公司宣佈透過SPAC(Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司)模式赴美掛牌，SPAC在台灣資本市場掀起熱潮，知壹資本創始人暨CEO張正皓今(26)日指出，儘管今年全球資本市場遇逆風，但擁有成本低、時間短、確定性高等三大優勢的SPAC，仍是台灣新創企業海外融資上市首選。

張正皓為前富途控股(Nasdaq：FUTU)執行董事，所創立的知壹資本，過去幾年在輔導企業於香港與美國上市享有聲譽，曾輔導投資港美股IPO項目已有64個，其中SPAC項目就有17個，在亞洲有「SPAC操盤王」之稱，他表示，SPAC主要程序有兩項：一是先募集資金「造殼」，另一則是尋求有營運前景的未上市公司，再將之併購。

近年來，SPAC已在美國資本市場掀起陣陣熱潮，根據統計，2020年共有248家SPAC在美國資本市場上市，累計募資達833.35億美元，首次超越傳統IPO上市模式，到了2021年，美國SPAC的IPO數量高達613家，總募資額更創下1,623.94億美元新高。

2022年1月1日，港股SPAC上市制度正式生效，自此，香港成為繼美國與新加坡之後，又一個引入SPAC上市制度的資本市場，開放後近4個月來已有12家SPAC公司向港交所提出申請，申請者不乏赫赫有名的企業家，如香港首富李嘉誠之子李澤楷、澳門賭王何鴻焱之子何猷龍，以及大陸地產商萬科創辦人王石等，氣氛非常熱絡。

不過，台灣電動機車龍頭Gogoro在今年4月5日，透過與SPAC公司Poema Global合併在美股上市首日，股價便下跌12%，引發台灣資本市場高度關注，對此，張正皓認為不會影響SPAC的功能性，因為相較於傳統IPO，SPAC所具備的三大優勢並未改變：一是「成本低」，相較於傳統IPO，所需承銷費用等成本更低；二是「時間短」，相較於傳統IPO需時12至18個月，SPAC的合併一般可以在6至10個月內完成；三是「確定性高」，相較於傳統IPO，類似併購的De-SPAC審核週期較短、難度也較降低，同時可以配合以獨立PIPE(Private Investment in Public Equity，是私募基金、共同基金等購買上市公司股份的一種融資方式)的形式，進行額外融資，以確保合併成功率。

永堅資本執行董事郝偉傑表示，近兩年來，許多資金大量湧入SPAC，其中不乏明星企業與創辦人的參與，從結果證明，SPAC作為資本市場的一種「創新型IPO工具」，其實是成功的，但歷史也提醒我們，任何一種模式的迅速成功，肯定會伴隨著「投機主義者」的到來，他們也會對企業的選擇，提出更專業的要求。

張正皓認為，即便2022年全球資本市場因地緣政治變動而出現動盪，資金和企業在新一輪佈局週期勢必會趨於理性，然而，SPAC以其嚴謹的結構設計，成為投資人不可迴避的資產配置之一，也會是台灣優質新創公司進入次級資本市場的主要管道之一。