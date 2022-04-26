匯豐銀行今(26)日舉辦第二季線上投資展望說明會，會中指出投資人面對短期市場波動與烏克蘭局勢的未知影響，建議對環球投資等級和高收益債券，及新興市場主要貨幣企業債券持偏高比重配置，減持已開發市場國債。在環球股票中，對美國、加拿大及亞洲新興市場股票持偏高比重配置，其中在亞洲股票投資組合中偏好新加坡、台灣、泰國和印尼市場。

匯豐銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱表示，近期因烏俄戰爭引發地緣政治緊張，通貨膨脹處於歷史高點，經濟成長面臨諸多挑戰。雖然投資信心最近跌至新冠肺炎疫情爆發以來最低點，匯豐銀行認為因為經濟重啟刺激消費，企業陸續增補庫存，而且基礎建設支出（包括新增能源轉型之投資）也有助延長目前的周期，因此經濟衰退並不會發生。

李勝凱進一步表示，在亞洲，新一波 Omicron 疫情為遲遲未解的供應鏈瓶頸增添了新的風險，引發能源價格攀升的壓力。在停滯性通膨及景氣衰退疑慮增加的情況下，建議投資人保持審慎，但應持續投資。

李勝凱指出，各國央行將會調整政策以回應較高的通貨膨脹，但仍然會視未來經濟數據而定，並維持彈性以防止經濟衰退。目前預期美國聯準會在5月和6月會議中各升息0.5%，隨後每次升息0.25%，使2022年底的利率水準約為2.25%-2.5%，中值達2.375%；2023 年於第一季升息兩次共0.5%，使利率水準為2.75%-3%。因此建議投資人平衡成長股與價值股，以減低投資組合對利率的敏感度，並可對金融股持偏高比重。