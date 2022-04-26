該公司聲稱販售「獨家專利」測色儀。（洪靖宜攝）

警方將曲嫌等人送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一間公司販售聲稱有「獨家專利」的測色儀，儀器加上教學課程，一組要價26萬8千元。但有消費者購買產品後竟發現網路上也有一模一樣的儀器，一支測色儀還不到萬元，有30多名被害者驚覺受騙組成自救會並報警，警方查出負責人曲嫌等人明知未取得該儀器專利權，還不斷廣告，依詐欺罪移送偵辦。

高雄刑大偵一隊接獲民眾報案，指稱41歲曲姓主嫌等人成立公司在Instagram等網路平台廣告，打出販售「獨家專利」測色儀，美容套裝儀器加上教學課程，一組要價26萬8千元。

但有被害人發現在其他網路購物網站一模一樣的美容儀器，價格還不到萬元，買回來發現和該公司聲稱的「獨家專利」美容儀器，不管是外表、功能、操作方式皆完全相符，驚覺受騙報警，已經有達30多人組成自救會。

專案小組在蒐證過程中，發現曲姓主嫌等人及所設立公司名下並無於智慧財產局專利登記在案，而且曲嫌等人明知沒有該儀器專利權，仍持續透過IG、FB等管道行銷，不斷廣告及於課程中宣傳該儀器具有專利。19日到將曲嫌等3人拘提及通知相關犯嫌到案，查扣13組測色儀、帳冊、教學手冊、員工資料、手機、存摺、筆電、韓國代理合約、韓國專利文件等證物，全案依刑法詐欺罪移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。