林姓搶奪慣犯去年5月侵入延平北路7段一戶人家，裡面躺著行動不便的陳姓老翁，竟萌生歹念進入屋內，不顧陳翁揮手阻止，搶奪老翁褲子口袋內的3000元，家屬發現每天給的錢竟會不翼而飛，在屋內裝設監視器，發現林男惡劣行徑，士林地院開庭時，家屬說林男搶奪沒能力反抗的老人非常可惡，希望趕快抓進去關，不然老翁會害怕，社區也會被搞亂，法官依侵入住宅搶奪罪，判處徒刑1年6月。

53歲林姓慣犯從三重騎腳踏車到社子島，沿途尋找下手目標，已多次趁陳姓老翁一人躺在客廳，侵入屋內行搶，直到陳翁的弟弟發現，每天出門塞在哥哥褲子口袋的數千元都會消失，但哥哥行動不便，又不能出門，懷疑有人進屋行竊，在客廳裝設監視器，發現林男犯案行徑。

70多歲被害陳翁的弟弟，開庭證稱，林男很可惡，欺負他哥哥行動不便，5年多常常來搶，直到裝設監視器，看到哥哥驚醒揮動雙手，林男還躲在一旁，確定沒人後2度進入屋內搶走口袋內的現金，如果不抓去關，他哥哥會非常害怕。

法院考量，林男在羈押訊問期間矢口否認，並未與被害人達成和解，也沒有賠償被害人，而且他2016年間曾因搶奪入監服刑，出獄後仍不知悔改，依侵入住宅搶奪罪，以及累犯相關規定，判處徒刑1年半。