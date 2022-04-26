籃網26日確定放暑假了，主力後衛厄文（Kyrie Irving）只剩最後一季3650萬美元球員選項，他在賽後記者會表達續留籃網的意願。「關於我的續約問題，我沒有打算去其他球隊。這增加了我們球隊未來幾年在聯盟登頂的動機。」他也表明與杜蘭特（Kevin Durant）繼續聯手的意願，「我剛才說了，我會和杜蘭特，還有Joe（老闆蔡崇信）、總管馬克斯（Sean Marks）一起調整球隊。」

2018年季外，厄文曾承諾要與塞爾提克續約，結果他跑去加盟布魯克林籃網，至今受到塞隊球迷怨恨。不過厄文提到他在籃網可以參與討論球隊的未來，班西蒙斯（Ben Simmons）等人都有複數年合約，他很有意願留下來繼續打拚。

美媒ESPN名嘴史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）在節目上說：「厄文是票房保證，他配得上5000萬美元薪資，只是我絕對不會再給他長約，他是不能被信任的。不管付他多少年薪，都該1次與他簽1年。這位兄弟打了11季NBA，只有4次單季出賽超過60場，他是一位頂尖的曠職專家。」

厄文本季因為疫苗問題而缺陣主場比賽，所幸季末紐約市解封，他才能在季後賽正常出戰。同時厄文4月份實行齋戒禁食，他曾直接在賽後記者會吃東西，這方面因為信仰必須尊重他，但無可避免衝擊球隊戰力。