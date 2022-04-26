大陸教育部高校學生司副司長吳愛華表示，2022屆高校畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年，各大學要在運用國家政策性崗位的基礎上，多開拓市場性崗位，著力解決畢業生就業結構性矛盾。

日前，部分大陸大學網站披露了19日大陸教育部召開的2022屆大陸全國普通高校畢業生就業工作第三次調度視訊會議內容。

該會議上，吳愛華對前期就業工作進展情況進行了通報，並對下一階段就業工作進行了部署。

會上指出，疫情導致求職和招聘受阻、就業結構性矛盾依然突出、畢業生焦慮情緒加劇，讓2022屆畢業生就業形勢更加嚴峻複雜。吳愛華強調，各大學要在運用大陸國家政策性崗位的基礎上，多開拓市場性崗位，著力解決畢業生就業結構性矛盾。

下一階段開展的重點工作主要有：一是深入落實大學畢業生就業工作一把手工程，大學書記、校長帶頭做好訪企拓崗促就業行動；二是升級「國家24365大學生就業服務平台」，做到各級就業平台互聯，做好崗位資訊共享，提升就業數字化能力；三是通報去向落實率低於50％的學科專業點，建立就業去向落實率紅黃牌提示通報機制；四是實施「供需對接就業育人項目」，做好定向人才培訓以及就業實習等工作；五是展開「宏志助航計劃」，做好就業培訓；六是展開大學畢業生就業創業政策宣傳月活動，提供政策輔導與政策諮詢服務。2022年5月中旬，大陸將開展以「千方百計拓崗位、攻堅克難促就業」為主題的就業工作促進週活動，5月初至8月開展「五大專項」行動為內容的百日衝刺系列活動。

據統計，2022屆大陸高等教育學校畢業生規模首次突破1000萬人，預計達1076萬人，相比2021屆同比增加167萬人。