台南地檢署日前破獲以蔡姓男子為首的濫倒廢棄物不法集團，涉嫌長期從中北部將一般事業廢棄物載運到台南地區不法掩埋棄置，總體積約7萬7000多立方公尺，總清除處理費用高達10億6000多萬元後，已依違反廢清法等罪嫌起訴蔡男等18人。不料，經擴大偵查發現，台糖公司台南區處善化資產課巡查股陳姓股長涉嫌掩護蔡男掩埋廢棄物，不僅聲押陳男獲准，26日更依涉犯刑法竊佔、背信及違反廢清法等罪嫌提起公訴，並建請從重量刑。

檢方指出，陳男於2004年7月1日至2022年1月15日擔任台糖台南區處善化資產課巡查股長，負責監督綜理該區處管轄區域內公司土地資產巡查管理業務，卻於2020年9月起至2021年10月19日，多次發現台糖公司位於台南市新市區大洲段等7筆土地，長期遭人擺放怪手，且堆置的土堆顏色與土地原生土壤迥異後，卻沒有依規定通報，連公司巡查員現場拍照上傳LINE工作群組，並多次向陳男口頭報告，他也沒有依規定通報上級。

更離譜的是，陳男在發現蔡男濫倒廢棄物後，竟然只要求對方立切結書擔保清除，甚至連巡查員已書面建議應提告刑事竊佔罪，區經理也批示「請盡速辦理」後，還替蔡男掩護，導致台糖被不法掩埋廢棄物的土地，總面積達2萬6997平方公尺，需負擔清理費用高達約10億2701萬186元。

檢方偵查時，因陳男一再飾詞狡辯，還推諉卸責給下屬巡查員，顯然沒有悔意，也建請法院從重量刑。