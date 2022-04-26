新北市長侯友宜（右）25日在泰博科技董事長陳朝旺（左）陪同下，視察該公司快篩試劑製造過程，侯友宜受訪表示，新北市提前預訂的130萬都還沒來。泰博科技現月產量約700萬劑快篩，引入自動化生產設備後，7月月產量可望達到3000萬劑。(陳怡誠攝)

新北市長侯友宜25日視察泰博科技公司快篩試劑製造過程，侯友宜受訪表示，新北市提前預訂的130萬都還沒來。該公司現月產量約700萬劑快篩，引入自動化生產設備後，7月月產量可望達到3000萬劑，圖為泰博科技公司員工盤點該公司生產的試劑。(陳怡誠攝)

新北市長侯友宜今（26）日上午視察快篩試劑製造廠商，媒體詢問中央發給各地衛生局70萬份快篩試劑，新北分配的量是否足夠？侯友宜說，新北市分配到19萬劑，以1天近10萬劑，剩下大概1天多的量。

侯友宜表示，之前第一波10萬份快篩試劑很早就用完了，前兩天撥了19萬劑，共29萬，目前庫存剩16萬劑，以新北市的量，一天要採居家隔離3＋4基本數1萬人，加上一般行政跟所有相關防疫有關的，算一算一天將近10萬，所以剩下的量能是大概不到1天多，不過新北主動和CDC指揮官聯繫，他說這個部分不用擔心。

侯友宜表示，相信防疫在大家全力努力下，然後業者努力生產，希望篩劑不但是平價，政府在過程當中也能夠照顧到需要被照顧的人，這個問題他有信心，今天看到業者很努力生產，這個月可以生產1200萬劑，下個月再拚一拚，6月初有機會拚到2000萬劑，到7月份看能不能拚到3000萬劑，業者也希望把快篩試劑價錢盡量壓低，讓民眾都能夠買得到，大家一起努力共同面對這一波海嘯型的確診數及居隔數。