新北市長侯友宜今（26）日上午視察快篩試劑製造廠商，媒體詢問中央發給各地衛生局70萬份快篩試劑，新北分配的量是否足夠？侯友宜說，新北市分配到19萬劑，以1天近10萬劑，剩下大概1天多的量。
侯友宜表示，之前第一波10萬份快篩試劑很早就用完了，前兩天撥了19萬劑，共29萬，目前庫存剩16萬劑，以新北市的量，一天要採居家隔離3＋4基本數1萬人，加上一般行政跟所有相關防疫有關的，算一算一天將近10萬，所以剩下的量能是大概不到1天多，不過新北主動和CDC指揮官聯繫，他說這個部分不用擔心。
侯友宜表示，相信防疫在大家全力努力下，然後業者努力生產，希望篩劑不但是平價，政府在過程當中也能夠照顧到需要被照顧的人，這個問題他有信心，今天看到業者很努力生產，這個月可以生產1200萬劑，下個月再拚一拚，6月初有機會拚到2000萬劑，到7月份看能不能拚到3000萬劑，業者也希望把快篩試劑價錢盡量壓低，讓民眾都能夠買得到，大家一起努力共同面對這一波海嘯型的確診數及居隔數。
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