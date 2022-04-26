美國高官剛搭火車離開烏克蘭，俄軍突然採取新一波的軍事攻擊。大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」指出，俄軍以克制的狠招回擊美方露骨的威脅，「真的是一環套一環，冤冤相報何時了」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間24日聯袂乘火車赴烏克蘭首都基輔訪問，會見了烏克蘭總統澤倫斯基。這也是俄烏衝突以來，到訪基輔的美國最高級別官員。匆匆會見完後，兩人立刻又乘火車回到了波蘭。

兩人前腳剛走，俄軍突然採取了行動，在不到一個小時的時間裡，烏克蘭境內有五座火車站被俄軍導彈擊中，最近的一座，距離波蘭只有60公里。在一份公開聲明中，烏克蘭國家鐵路公司負責人卡梅申指責，俄軍繼續有系統地破壞鐵路基礎設施，烏克蘭中西部的五個火車站在不到一小時內遭到連續襲擊。

「牛彈琴」綜觀俄烏戰事發展，直言美方把奧斯汀和布林肯的訪問基輔之行搞得神神秘秘之餘，奧斯汀發出露骨威脅。針對美方真槍真刀援助烏克蘭軍火，俄羅斯也不甘示弱，以夠狠而克制的方式，攻擊烏克蘭火車站作為反擊。

「牛彈琴」稱，美國總統拜登各種太極拳，最終沒有去基輔；美國兩位部長也沒像英國首相強森、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一樣，在基輔的街頭走一走。匆匆見完澤連斯基，就趕緊坐火車去了波蘭。但又特意在靠近烏克蘭的「神秘地點」，舉行了記者會。牛彈琴譏諷，「既有點怕怕，但又不能太慫，美國人的這點小心思，你看懂了嗎？」

奧斯汀此行對俄羅斯發出露骨威脅，公開說「要削弱俄羅斯」，英國廣播公司BBC的分析文章就解讀，這番話顯得「異乎尋常的強硬」。「牛彈琴」分析，畢竟，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯「侵略」是一回事，削弱俄羅斯的能力則是另一回事。「但這不是公開的秘密？奧斯汀只是大嘴說出了而已。」

「牛彈琴」表示，按照美方統計，目前美國援助烏克蘭的軍火，已超過40億美元。要知道，以前烏克蘭一年的國防總開支，也就60億美元。美國除了提供「彈簧刀」無人機等軍火外，還在為烏克蘭研制專門的作戰武器。這一次，更是撥3億美元從第三國採購軍火，全力幫助烏克蘭，「美國人確實是真幹」，不是嘴上說說而已。

沒想到，奧斯汀威脅俄軍的話音剛落，5座烏克蘭火車站旋即遭到襲擊。「牛彈琴」質疑，「時間上是巧合嗎？我不知道。但這顯然是系統性的攻擊，也是某種程度上的警告。因為很多西方軍火，就是通過鐵路運輸過來。而且，布林肯和奧斯汀，應該也是乘坐火車去的基輔。等你們走了，這些火車站就倒楣了。」

「夠狠，只是一方面；但另一方面，俄羅斯其實也很克制。」「牛彈琴」觀察，至少在布林肯和奧斯汀到訪期間，俄軍沒有大規模轟炸基輔，也沒有襲擊火車站。事實上，強森、范德賴恩到訪期間，俄軍也沒採取重大敵對行動，「所以，布林肯、奧斯汀也別怕，也別找什麼神秘地方，俄軍有時也挺講政治的，也不願意和美歐發生直接軍事衝突。」

接下來，俄烏戰事將會如何發展？「牛彈琴」表示，「坦率地說，我仍舊很悲觀」，戰爭開始容易結束難。打成這樣一個僵持狀態，要麼烏軍真的越戰越勇，俄羅斯徹底陷入泥潭；要麼俄軍摧枯拉朽，迅速佔領整個烏東地區，否則，雙方很難實現真正的停火。

「牛彈琴」悲觀表示，即使實現停火了，也不過是蓄積力量，為下一次戰鬥做好準備。更別提，旁邊還有不斷煽風點火的美國人。只是可憐了烏克蘭人。戰火已經進入第三月，多少人生離死別，多少人永遠地留在了這個血色的春天。還有雙方年輕的士兵，可憐烏東河邊骨，多少春閨夢裡人。