全球5G、AI及物聯網技術高速發展，正式迎來AIoT時代，同步帶動全球連網裝置數量急遽成長。在智能科技全面串聯起人類智慧生活的同時，面對數以千計、萬計的IoT裝置，如何有效管理散布在全球各地的連網裝置，正是業界始終難解的挑戰之一。工業級儲存與嵌入式周邊廠商宜鼎(5289)正式宣布推出InnoAgent頻外管理擴充模組，透過頻外(Out-of-Band；OOB)管理技術，高效滿足設備遠端管理需求。全新InnoAgent預計於2022年第二季正式上市。

許多裝置、設備在長時間運行的過程中，難免會發生系統不穩與系統當機的狀況，此時，除了即時的系統監測非常重要，如何有效的處理，更是維持智能設備穩定運作的一大關鍵。許多人都認為，只要透過遠端連線或是遠端管理，就可以輕鬆解決上述問題，但近年來隨著資安意識與商業機密保護意識提升，許多企業已將旗下設備除去連網功能，期望杜絕任何資料外洩風險，但也可能因此陷入無法掌握設備運行狀態的兩難當中。

為此，宜鼎嵌入式周邊事業體全新開發InnoAgent頻外管理擴充模組，藉由獨立網路渠道，讓設備即使在離線的狀況下也能進行頻外管理，亦透過頻內管理技術持續監測裝置運作狀態，頻內(In-Band)與頻外管理雙管齊下，達成遠端資料蒐集、系統監測、遠端偵錯與電源重啟，能夠即時、有效的處理任何長時間設備停機的風險。

宜鼎智能周邊應用事業處資深經理吳志清指出：「根據觀察，約有將近80%的電腦設備障礙，都能透過單純的系統重啟來讓設備回到正常運行狀態。過往，許多企業都會選擇安排技術人員進行現場設備重啟，但這不僅不符合時間與成本效益，在AIoT時代更是天方夜譚。因此，智慧化的InnoAgent頻外管理擴充模組能有效在系統當機或各式系統錯誤的狀態下，遠端進行即時重啟與障礙排除，能大幅提升AIoT時代的裝置管理效能。」

InnoAgent頻外管理擴充模組專為智能連網設備所打造，具有極佳相容性，可透過SDK軟體開發工具套件擴大系統整合彈性與可能性；此外，亦支援-40度C至85度C寬溫技術，並符合靜電防護規範EN61000-4-2 (ESD) Air-15kV, Contact-8kV，能有效抵禦各式嚴苛環境挑戰。