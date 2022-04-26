CNBC報導，馬斯克的SpaceX公司最快將於明年開始透過「星鏈」Starlink衛星網路提供夏威夷航空公司（HA-US）的航班無線網路，而夏威夷航空表示將讓乘客免費使用，可能成為飛機服務的新樣態。

這筆交易也將成為馬斯克（Elon Musk）的航太公司與航空公司的第一筆交易，星鏈是SpaceX在低地球軌道上由約2000顆衛星組成的網路，目的在為地球上任何地方的消費者和企業提供高速網路。即使是處於戰爭中的烏克蘭，星鏈的部署讓烏克蘭人不至於完全斷網與外界失聯。

夏威夷航空營運長曼尼斯（Avi Mannis）表示，目前還沒有在飛機上測試星鏈，而在使用之前也有一些認證問題要解決，但他表示很有信心。目前夏威夷航空沒有提供Wi-Fi服務，目前他們的航班有來反美國本土、日本、澳洲、紐西蘭等地，未來計畫在美國國內航班與國際航班都提供免費Wi-Fi。

目前曼尼斯並沒有強調網速是多少，但曼尼斯強調星鏈的目標是快速、無障礙和免費；SpaceX 副總裁喬納森·霍夫勒（Jonathan Hofeller）也大讚自家產品性能，他說:「夏威夷航空正確保他們乘客以我們在21世紀期望的方式體驗高速網路，讓搭飛機之前要下載電影之類的麻煩事成為過去式。」

SpaceX公司去年曾經表示，他們正在跟幾家航空公司接觸提供機上Wi-Fi服務。

SpaceX目前約有25萬名星鏈用戶，其中包括消費者和企業客戶。使用標準服務的客戶每個月付110美元，使用更高階服務的客戶每個月付500美元，另外還有硬體的費用。