澎縣府將調度「防疫公車」載送居隔旅客至澎湖機場，並與一般遊客分流安檢，初步規劃「澎湖-松山」、「澎湖-高雄」兩航線。(澎湖縣政府提供)

澎湖縣政府26日表示，縣府和中央流行疫情指揮中心、民航局、華信航空、立榮航空已取得共識，未來只要被匡列為「密切接觸者」的遊客，經篩檢陰性，將由縣府安排「防疫專機」返台，遊客必須負擔包機來回機票，以紓解澎湖安置場所量能。

澎湖縣長賴峰偉與衛福部長陳時中、民航局、航空公司代表召開視訊會議，討論啟動「防疫專機」的計畫，原則決定疏運被匡列隔離的旅客返回台灣本島住處，

目前澎湖預計收留確診者的「密切接觸者」場所共有110房，最大收留人數為220人。為維持安置所收留量能，縣府將機動啟動「防疫專機」疏運密切接觸者的旅客返台。

澎湖縣政府說明，「防疫專機」為包機形式，不會與一般旅客同機，採使用者付費，遊客須全額負擔包機來回機票，若未客滿由縣府補貼差額。如需啟動防疫專機，由旅遊處聯繫航空公司，預計1個工作天即可啟動。

澎湖縣政府表示，在動線規劃上，縣府將調度「防疫公車」載送居隔旅客至澎湖機場，並與一般遊客分流安檢，初步規劃「澎湖-松山」、「澎湖-高雄」兩航線，包機時段為離峰時間，飛機航程中不提供飲食。縣府將事先調查被匡列居隔的遊客抵達松山、高雄機場後，由同住家人、親友或防疫計程車接送，並派員確認旅客返家的交通工具符合防疫規定。

另一方面，為配合「3＋4」居隔新制，被匡列的旅客如果在澎湖完成3天隔離，並經篩檢陰性，則可自行購機票、船票返回台灣，無須搭乘「防疫專機」。賴峰偉同時感謝劉陳昭玲議長、立委楊曜、陳時中支持，協助解決觀光季旅客安置問題。