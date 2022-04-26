大陸A股三大指數25日集體走低，狂跌逾5％，市場氣氛低迷驚懼。但陸媒26日指出，作為機構投資的風向標，股票交易型開放式指數基金（ETF）25日單日內逆勢獲得人民幣（下同）110多億元的資金淨流入，抄底資金非常洶湧。

中國基金報報導，4月份以來陸股市場陷入持續調整中，但場外的資金卻連續抄底進場，據估算已有近490億元資金借道股票ETF入場。

大陸公募業內表示，抄底資金藉機大舉湧入顯示出低檔布局的合理性。面臨內外部挑戰，預期大陸官方後續仍有更強有力的政策推出，對於提振市場信心有一定助益，建議投資人不妨採取分批進場、基金定投的方式來分散擇時風險，低檔布局。

另據中國證券報26日也發文表示，針對陸股表現，短期而言，大陸新冠疫情散發加大了經濟下行壓力，風險偏好大幅降低，市場信心嚴重不足。但中長期來看，大陸宏觀經濟運行、資本市場發展「穩、進」的邏輯並未改變。在A股估值已處於歷史低位水平的情況下，投資者對當前市場不應過於悲觀，中長線資金更宜「熬春寒、謀未來」。