物價上漲，台股震盪、跌破「萬七」關卡，民眾投資趨於保守，遠東SOGO觀察，黃金成了抗通膨議題下，最暢銷的商品之一，不論是金飾、金條等相關商品，銷售都較去年成長4成以上。

SOGO台北店今(26)日推出母親節檔期，除各業種的加碼回饋外，還集結12大銀行推出刷卡滿額、分期好禮，利用檔期優惠消費，也是另類抗通膨的方式；遠東SOGO表示，今年黃金也將成為母親節送禮的熱門選項之一。

遠東SOGO表示，全球缺晶片的浪潮下，加上貨櫃運送不易，大型家電、精品仍「漲價」的可能，建議有需求、預算的消費者來說，不妨趁檔期、尚未漲價前添購，反觀化妝品、女裝、男裝，價格是相對平穩。

SOGO百貨台北店今推出「寵愛媽咪、感恩回饋」全館商品8折起，今年集結各品牌推出上百款店長嚴選35週年ONLY SOGO感恩商品，促銷包括化妝品、香氛、服飾滿5000送400元電子抵用券、指定精品滿20000送2000元電子抵用券、大家電滿10000元送500元電子抵用券等。

SOGO也集結12大銀行推出刷卡滿額與分期好禮，指定銀行最低門檻刷滿5500元即可兌換SOGO電子商品券100元，想要買的輕鬆無負擔也可再享分期優惠，當日當館單筆消費滿萬分10期再贈SOGO電子商品券100元，最高回饋率高達14％。

本土疫情升溫，SOGO坦言，母親節檔期的業績深受每日確診數影響，因此，提供每日安心的購物環境絕對是首要任務，今年母親節檔期SOGO百貨自主拉高防疫規格，包含強制落實實名制、用餐區與超市推車提籃用畢立即清消、增加公共區域消毒頻次、每日閉店後自主噴灑消毒等，讓消費者能更安心無虞消費購物。

對於歡度母親節想宅在家，家人一起品嚐美味的餐廳料理，SOGO百貨集結全台多達100家餐廳品牌祭出外送優惠；忠孝館餐廳外帶單筆消費滿3000元贈300元餐廳抵用券與康乃馨一朵、復興館餐廳外帶加碼消費滿3000元送300元品牌優惠券，防疫外帶餐點最低享8.5折起優惠。