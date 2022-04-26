演藝圈出現潛規則的消息層出不窮，日前女星水原希子爆出過自己經歷過的黑幕，不僅被導演用言語性騷擾，還聽聞有男演員不掩飾生理反應照樣拍床戲。近日，小S在節目中也回憶，她和姊姊大S剛出道時雖然說話直率，也被主持大哥騷擾過，不是摸手就是把她整個人幾乎塞到腋下，逼得S媽之後決定出動，陪兩個女兒跑通告，就是為了防止有人再性騷擾兩姊妹。

小S最近在《小姐不熙娣》中回憶剛出道時也曾被伸過鹹豬手，引來一旁派翠克驚訝問：「妳沒有在給人家欺負的吧？」，小S便點頭說當時遇過幾次後，S媽就決定全程參與兩個女兒的錄影工作，接著小S進一步還原那位大哥伸鹹豬手的方式，不僅出手、言語騷擾，還使出類似熊抱的動作，讓人不堪其擾。

小S分享遇到某位主持大哥私下愛性騷擾。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

小S剛出道被吃豆腐！慘遭揉肩搓手+塞腋下 #小姐不熙娣【精華】

小S模仿當時那位大哥會假裝親切，嘴上講說：「歡迎來上我們節目喔！會好好照顧妳喔」，接著攬肩摸來摸去，甚至將她塞到腋下的位置，之後又伸手狂摸小S手心手背，色瞇瞇說：「很可愛喔，兩姊妹，加油喔」，沒完沒了的行徑讓當時剛出道的小S只能尷尬吞忍。

來賓王彩樺更說，自己還遇過有人不只握手，還會摳人手心暗示，若女方也回摳，「這樣意思就是說可以，然後就走，配對成功」，對過去的潛規則相當無奈，後來派翠克還搞笑回了王彩樺一句：「錄完，等錄完」，讓王彩樺忍不住反踢一腳，笑說：「你祖媽沒空啦」，笑翻全場。