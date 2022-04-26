擁有48年歷史的老字號出版社「桂冠圖書」，今年3月17日透過臉書粉絲專頁宣布解散，並已進入清算程序，近日隨著網友不捨轉傳，消息才逐漸受到矚目。

「因疫情長期影響，加上讀書風氣不再，桂冠圖書股份有限公司 已於111年02月28日經股東會決議解散」桂冠圖書成立於1974年5月，創辦人賴阿勝在2019年11月15日於苗栗彌陀寺附近健行時失蹤，後經救難隊搜索，在步道下方100米深的中港溪畔岩壁上發現其遺體，家屬懷疑因賴阿勝患有心臟病，疑是病發失足墜谷，享壽70歲。

桂冠圖書的解散公告中並指出「桂冠圖書創辦人賴阿勝先生的階段性任務—將西方思想與文化引進台灣，開啟台灣知識的新篇章—已經圓滿完成並落幕，『知識的燈塔，文化的桂冠』將隨著賴阿勝先生的腳步羽化，回到賴社長的身邊。」

桂冠圖書曾大量譯介涵括西方哲學思想史、當代思潮、史地藝術在內的文史哲叢書，特別是「當代思潮」、「新知叢書」系列最為人所知，舉凡西方哲學的胡賽爾、海德格、巴特、傅柯等大師級作品都曾由桂冠引進，且多為大學教授指定參考書籍，對於台灣的大學人文教育有非常深遠的影響。

桂冠圖書曾在臉書上回顧賴阿勝曾對於出版業發展所面臨的瓶頸表示，台灣長期處於資本主義的功利社會，前瞻的或人類的宏偉視野看似與日常生活無關，也就不受重視。「人類長期以來對知識的需求，就不是那麼迫切而立即。換句話說，國人在知識財方面的消費毛額，佔國民生產毛額比例或消費比例始終非常低，好像不存在一樣。」

賴阿勝因登山健行身亡後，桂冠圖書曾一度尋求有志者接手，但今年在疫情及讀書風氣不再的衝擊下，仍宣告後繼無人，永久解散。