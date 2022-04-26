根據統計，台灣民眾過去10年間到超市購買生鮮蔬果的頻率增加45％，綠色和平與成功大學團隊共同調查，發現每年來自超市十大類商品就製造至少18億件，可以塞滿約4443輛垃圾車，其中蔬果的非必要塑膠包裝比例最高，綠色和平呼籲，政府必須檢視一次性塑膠全生命週期所產生的衝擊，超市裸賣已成為減塑的必然手段。

綠色和平與跨黨派立委等今(26)日舉辦超市減塑記者會，綠色和平減塑專案主任唐安指出，超市通路高達9成生鮮商品使用一次性塑膠包裝，政府必須從一次性塑膠的生產、設計、銷售到最終處理制定規範，若超市自主改為裸賣，對於減少台灣整體垃圾量與碳排放都有正面效果。

唐安舉例，法國於2021年頒布蔬果裸賣法規，依照蔬果的特性及容易耗損的程度，列出可優先去除包裝販售的30種蔬果；香港百佳超市也計畫在50間門市設置蔬果裸賣專區。

消基會秘書長徐則鈺指出，過量包裝的販售手法雖提高通路銷量，卻可能會使商品成本增加約5-10％，減少一次性包裝一方面能替消費者省錢，也能減少大量垃圾。此外，大型超市或水果專賣店的水果禮盒繁複的包裝更間接作了環境殺手，這部分亟待政府相關單位納入管理、管制，以友善環境。

時代力量立委王婉諭表示，聯合國正研擬「全球塑膠公約」，國際已有許多零售通路的塑膠包裝管理案例，反觀台灣通路的蔬菜、水果尚無裸賣指引，建議環保署可用政策補助，鼓勵業者開發新的包裝與配送模式，逐漸朝向包裝減量與最終裸賣目標，也可搭配綠色消費環保集點，讓消費者更支持裸賣。

民眾黨立委蔡壁如說，依據《廢棄物清理法》第21條，環保署可針對不利環境的一次性塑膠包裝，擬訂減量目標與長中短期的禁用以及減量對策，短期可以從超市、量販通路開始試行蔬果裸賣，逐步減少塑膠包裝體積或層數，就能同時達到減塑與減碳效益。

成功大學環境工程學系助理教授林心恬表示，綜合經濟部與農委會等數據調查蔬菜、水果、瓶裝飲料超市年銷量超過7億件，若透過減量、循環、自備容器等模型推估，共可減少垃圾量約8270公噸，相當於近57座大安森林公園的減碳效果。