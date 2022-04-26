台東80歲張姓老翁誤信詐騙集團假冒確診新冠的弟弟缺錢急用，便至台灣銀行打算匯款48萬。（保七第一大隊提供／蔡旻妤台東傳真）

「哥，我確診了」詐騙搭時事 台東老翁險匯48萬

台東80歲張姓老翁日前至台灣銀行台東分行匯款時，因不斷低頭講電話，引起銀行李姓行員注意，張翁稱這筆48萬要匯給確診新冠肺炎的弟弟，經保七警員關心，發現「這名弟弟」連張翁本名都叫不出來，張翁才驚覺自己受騙。

「哥！我確診了，拜託先借48萬急用」詐騙集團謊稱是張翁的弟弟，因確診新冠肺炎，打電話向張翁借48萬，張翁誤信對方說詞，不疑有他，認為「這筆錢是要借給弟弟的，絕對沒問題」，便到台灣銀行打算匯款。

張翁在匯款過程中不斷低頭講電話，神情有異，引起銀行李姓行員注意，行員隨即通報派駐台銀的保七員警彭成瑜前來關心瞭解。經員警好意勸說，48萬不是一筆小錢，是不是再打電話確認一下比較安全。

張翁便以Line打給「弟弟」，然而這個「弟弟」連哥哥叫什麼名字都說不出來，還責怪保七員警「你是誰？管那麼多」。老翁才驚覺不對勁，「弟弟」的聲音與平時不同，「弟弟」卻辯稱自己是確診新冠肺炎病毒，喉嚨變得乾乾的，聲音才會不一樣。

張翁指出，他以為弟弟確診新冠病毒，所以聲音才會變得不太一樣，但他更擔心弟弟生病又缺錢，情急之下才會著跑來匯款。事後，保七員警與張翁真正的弟弟以手機電話聯繫，弟弟表示根本就沒向哥哥借錢。

張翁才恍然大悟，原來全是騙局，一聲哥哥差一點被騙48萬元，他十分感謝保七員警與台銀行員的即時攔阻。保七總隊特別呼籲，近來新冠病毒確診人數增加，詐騙集團利用這個機會，以確診新冠病毒，騙稱自己因確診而聲音變了，來躲避查證，進而騙取民眾的匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。