香港行政長官林鄭月娥今表示，香港疫情出現良好和正面的局面，社會正行上復常的道路，政府會按計劃放寬社交距離措施，下階段預計會在下月下半月實施。被問到是否有需要做全民檢測，她指要考慮對社會經濟發展的影響、市民接受程度和公共衛生需要，現階段「未是時候可以作實在的決定」，仍要監察情況，在適當時候必會公布。

林鄭月娥表示，過去10天香港單日確診數字由946例減至431例，下跌了一半，無突破3位數，並且持續下降；圍封強檢和強制檢測的陽性比例，分別下降約7成和一半，香港大學研究的「病毒感染時點患病率」是0.08％，相當於平均每1萬人有8人受感染。

林鄭月娥還說，社會仍要「加把勁」提高疫苗接種率，希望更多市民趁疫情回落的「空窗期」接種，令社會有更大能力應對一旦出現的第六波疫情，減低不同處所要再關閉的機會。她強調，政府鼓勵市民打針已經竭盡所能，專家亦已經「聲嘶力竭」，市民最大的接種誘因是「疫苗通行證」，如果市民寧願不打針，而不外出吃飯、不去飲茶、不去戲院，當局也再想不出其他方法鼓勵市民打針。對於有人提議以「發錢」作為誘因，她認為是世上少有，亦不相信會有很大成效。