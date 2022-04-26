美國國際宗教自由委員會在當地25日發表2022年度報告，繼續建議美國政府將中國列為「特別關注國」，報告中更呼籲美國政府擴大對侵犯宗教自由的中國官員的制裁規模，並且建議美國與志同道合的國家協調合作，在國際上向中國政府問責。

美國國際宗教自由委員會副主席、維吾爾人權律師圖凱爾（Nury Turkel）認為，相比其他國家，中國宗教自由的問題更嚴重，因為「習近平和中國共產黨將宗教或宗教實踐者視為對國家的威脅，或是可能造成政治動蕩的原因，中共領導層將宗教團體、宗教身份和來自宗教教義的精神生活和價值觀視為不忠誠的標誌。」

據VOA美國之音報導，委員會去年提出的建議幾乎都被美國官方與國會考慮或採納，包括將中國列為「特別關注國」，對嚴重侵犯宗教自由的中國政府機構和官員實施有針對性的金融和簽證制裁，外交抵制北京冬奧會，以及通過《防止強迫維吾爾人勞動法》。

美國國際宗教自由委員會今年則建議，擴大對侵犯宗教自由的中國官員和實體進行金融和簽證制裁的規模，尤其是針對中共統戰部、國家宗教事務局、公安和國安部門以及其他嚴重侵犯宗教自由地區的官員，並且呼籲落實與中國有關的人權法案。

而報告發布當天正值根敦確吉尼瑪34歲的生日。他在6歲時被西藏流亡精神領袖達賴喇嘛選定為第11世班禪喇嘛後被中國官方帶走後失去音訊。美國國際宗教自由委員會再次呼籲中國政府釋放他。

美國國際宗教自由委員會當地時間25日發布報告中，考察2021年全球宗教自由的狀況。報告建議美國政府將包括中國在內的15個國家列為系統性、持續和嚴重侵犯宗教自由的「特別關注國」，成為中國自該報告1999年發布以來，連續第23年上榜。