大安福興里與南庄里進行自來水延管工程後，一直無法修復路面，市議員施志昌26日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市大安福興里與南庄里進行自來水延管工程後，因市府經費不足，一直無法修復路面，造成道路坑坑疤疤，嚴重影響行車安全。市議員施志昌26日會勘，台中市經發局承諾會編列1420萬進行路面修復，預計6月中旬施工，7月底完工。

3年前立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌共同為大安福興里與南庄里爭取自來水延管，然因市府經費不足至今修復路面，市議員施志昌26日邀集經發局、福興里長林正岳與南庄里長陳炳煌至現場會勘。

施志昌表示，海線地區自來水接管率長年不及市區，多年以來蔡其昌副院長不斷從中央爭取經費能增加自來水接管率。然而，這3年多來卻一直遇到路修經費不足，使得自來水接管完後，路面坑坑疤疤，嚴重影響行車安全。

施志昌說，大安福興里中松路、福安路與興安路，以及南庄里南海路與大興路都是當地重要道路，里民不斷反映對於行路安全的擔憂，他要求經發局盡快修復，提升民眾的的行車安全。

經發局表示，會以1420萬的預算為兩里（福興里960萬、南庄里460萬）的道路進行路面修復，修復範圍包含大安福興里中松路、福安路與興安路，以及南庄里南海路與大興路等路面與附近巷弄，總長度4779.92公尺，預計今年6月中旬開工，7月底可完工。