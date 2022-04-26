中央疫情指揮中心25日緊急宣布居家隔離3＋4天上路，從原本居隔10＋7驟降為3＋4，讓基層衛生所人員為因應新制算解隔人數就「頭殼摸咧燒」，加上快篩試劑也從每位居隔者3支變5支，在中央還未撥補前，台中市庫存只剩1萬劑，也預估因應新制上路26日就會用完。

居隔新制上路，26日起起縮短居家隔離天數為3＋4天，另回溯目前已居隔超過三天者，將27日開始解除隔離；台中市25日居家隔離列管人數為4484人，解隔離208人；26日統計居隔人數5294人，解隔離數為598人，以舊制計算每天居隔約在4000人，解隔人數從200多人到400多人不等；但新制將居隔天數驟降，也考驗基層衛生所人員數學；連夜加班都在算那些人可解隔了。

不只算解隔人數頭大，快篩試劑也嚴重不足，因舊制居隔期間是快篩3次，新制則是5次，數量爆增加上中央來不及撥補，各衛生所也在急著調度，但目前台中市庫存量約一萬劑，因應27日有大量民眾解隔，今天就會用完。