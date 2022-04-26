【LIVE直播】快篩試劑大缺貨！ 國民黨籲建立防疫監督平台｜2022.04.26

國民黨今召開「防疫監督平台：快篩大缺貨，共存勿成共存亡！」記者會，質疑中央疫情指揮中心昨天公佈新的居家隔離「3＋4」措施，每人需要5劑快篩，但目前多數縣市政府的快篩存量皆快要用罄，嚴重缺貨情況下，導致市面上搶購、囤貨亂象叢生，所謂的「共存」防疫新模式只是口號，未見具體規劃，人民面對疫情只能自主應變、自求多福。

國民黨在記者會上還播放街訪藥局影片，顯示快篩缺貨的真實情況以及民眾當前的困境，當快篩劑成為人民維繫正常生活或工作上的必需時，蔡政府卻無法「即時」提供「充足」的劑量，顯現「政府無能，人民無奈」的窘境。

國民黨指出，據統計，111年2月國內就業人數約1145.8萬人，若每人每週需2至3劑快篩劑以維繫正常工作計算，每月約需9千萬至1.3億劑的快篩劑，始能維持國家經濟體系運作的基本量能；另110年各級學校學生總數約為421.2萬人，若每人每週需2至3劑快篩劑以維繫正常上學來計算，則約需要3368萬劑到5052萬劑。

國民黨說，確診者及隔離者的部份，以高峰期每天5萬人確診計算，每月初估630萬人，依照最新的居隔「3＋4」措施，每人7天內得做5次快篩，每月約需3150萬劑。未來國內快篩劑恐怕每月有高達上億劑的需求，不過，蔡政府不論是目前進口採購約1億劑或快篩國家隊目標每月4千萬劑的儲備，很顯然地皆遠遠不足。

國民黨表示，疫情爆發之初，國民黨即一再警示國內快篩劑不足的問題，蔡政府的採購或徵用作為卻慌亂無章，先宣布外界認為是與病毒共存的「新台灣防疫模式」後，才開始準備快篩劑，倉促決定徵用政策，導致市面上搶購、囤貨的問題叢生，蔡政府的落後佈署，讓民眾陷入防疫的焦慮、恐慌之中。

面對快篩亂象，國民黨提出三項訴求，包括一、提供足夠快篩量能，請指揮中心計算並公佈國人快篩未來半年到一年內實際需求數量，對於快篩劑採購與製造量能應有長期且充足的準備，以因應未來國內所需。

其次，蔡政府應儘速公布快篩實名制的推行時程，並具體說明相關的規劃內容與流程，包括國人求學、就業、居隔等快篩試劑所需數量及採購規畫；最後應儘快針對快篩劑類型參考國內外研究報告，進行專業的評量，開放多樣性且合格的快篩劑類型，提高篩檢的敏感性與準確度。