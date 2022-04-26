天氣悶熱難耐，不少人食慾不振，只想喝冰涼的手搖飲料消暑，對此，營養師夏子雯在臉書粉專PO文分享4招，幫民眾找回好胃口，但她也提醒，含糖飲料千萬碰不得，因為高糖分無法解渴，且不利於健康。

▍隨時補充水分

夏天流汗多、常常進出冷氣房，水又喝不夠時，會影響到血液的濃稠度，這時身體會挪用消化道內的水分，讓血液有足夠水分維持良好的流動，但反而容易造成消化道脫水，讓胃口變差、吃不下，也連帶著影響到消化狀況，因此隨時補充水分很重要。值得注意的是，別一口氣喝下太多水，因為當水分過多時，容易使血液中的電解質不平衡，出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀。

▍不喝含糖飲料

冰涼的飲料雖然很消暑，但高糖分完全沒辦法解渴，喝太多含糖飲料也會吃不下，更可能導致攝取過量的精緻糖，反而不利於健康。

▍選擇涼爽的環境飲食

適度的到有冷氣的地方，稍微讓體溫降回舒適的狀態，會比較有胃口吃飯。

▍加點辛香料開胃

當胃口不好時，加點新鮮的辣椒其實很開胃，而且不只辣椒，像是胡椒、芥末、蔥、大蒜等辛香食物，也能幫助身體發汗、散熱；但要記得，新鮮的辣椒會比辣椒醬更棒，沒有過多的添加物、油、鹽，才不會越吃越造成身體的負擔。