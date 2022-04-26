橫跨八卦山的139縣道，最近許多民眾開車、騎車經過時都忍不住驚嘆「下雪了」。(吳建輝攝)

村長提醒民眾要停車賞花時，要注意停車位置，不要停在盲灣處影響其他用路人，加上139縣道車速通常較快，在賞花的同時也要注意路況，保障自己的安全。(吳建輝攝)

雪白花球覆蓋在山林間，好似下雪一樣，當地社區發展協會表示，目前算是爆開近9成了，也歡迎民眾到芬園賞雪。(吳建輝攝)

橫跨八卦山的139縣道，最近許多民眾開車、騎車經過時都忍不住驚嘆「下雪了」，原本應該綠油油的山脈竟然覆蓋一層白雪，吸引民眾駐足拍照，而走上前定睛一看，才發現原來是油桐花，雪白花球覆蓋在山林間，好似下雪一樣，當地社區發展協會表示，目前算是爆開近9成了，也歡迎民眾到芬園賞雪。

彰化縣139縣道蜿蜒的道路與自然的美景，每到假日總吸引汽機車、腳踏車等熱愛追風的族群上山，享受這優美的景色，不過最近多了一道美景，139縣道兩旁的山林上百棵的油桐花最近盛開，讓油桐枝頭上覆蓋一層白色的油桐花，一眼望去就好像覆蓋一層白雪一樣，美不勝收。

當地村長表示，139縣道沿途景觀優美，路上兩旁還有許多特色餐廳、店家，每到假日都吸引追風民眾上山追風，是相當好的休閒路線，而每到4月時候，整片山林覆蓋一層白色的油桐花，讓人彷彿進入白雪世界一樣，相當美麗，不過今年因為疫情關係，上山賞花的人銳減，不過油桐花仍努力綻放，在芬園下起4月雪來。

村長也說，由於油桐花就開在道路的兩旁，因此想要賞花的民眾多半會將車輛停在路邊，而139縣道又相當蜿蜒，因此提醒民眾要停車賞花時，要注意停車位置，不要停在盲灣處影響其他用路人，加上139縣道車速通常較快，在賞花的同時也要注意路況，保障自己的安全。