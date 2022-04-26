受推特同意賣給特斯拉執行長馬斯克的消息激勵，隔夜美股尾盤上漲Ｖ型反彈，終場三大指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數大漲逾1%，受此提振，周二香港股市開高走高，目前恆生指數勁揚1.75%，報20217.05點，收復2萬點大關。國企股(H股)目前大漲2.68%，為6863.75點。中國國務院推出激勵消費的措施，亦給港股和陸股帶來提振。

上證指數目前上漲0.72%，深證成指漲1.05%。稍早前上證指數一度跌破2900點，並創下22個月新低。

受中國疫情升高打擊，周一上證指數收跌逾5%，深證成指暴跌6%，恆生指數亦下挫3.7%。

目前恆生科技股飆漲5.56%，報4,017.78點，成份股幾乎全面大漲，僅聯想下跌2.4%。京東集團漲9.76%，漲幅最大。小鵬汽車、京東健康漲幅均超過9%。百度、嗶哩嗶哩、美團、快手漲幅都超過8%。

中國國務院辦公廳發布促進消費意見書，承諾將提振汽車等大宗消費，汽車等消費股應聲大漲。

舊經濟藍籌股表現疲弱，匯豐繼昨日大跌4.6%後，目前再跌3%，在藍籌股中表現最差。

受國際油價下跌影響，中海油再跌2%。