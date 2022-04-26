俄羅斯官方對西方世界表示，不要低估有相當大的核子大戰風險。俄羅斯說，它希望減少這樣的風險，並警告指出，在烏克蘭的西方常規武器是(俄羅斯)合法的攻擊目標，特別在烏克蘭東部。

俄羅斯外交部網站最新顯示俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)的採訪紀錄，外長告知俄羅斯國家電視台，現在的核戰風險相當大。

「我不想人為的抬高這些風險。很多人希望是如此。但危險是嚴重的，真實的。我們決不能低估這一點」，外長表示。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在周日拜訪了基輔，承諾提供更多軍事援助。美國務院周一發佈緊急宣告，批准對烏克蘭出售價值1.65億美元的彈藥。

俄羅斯駐美大使要求美國停止運送武器，並警告西方武器正在激化衝突。

拉夫羅夫稱，從本質上說，北約正透過代理人與俄羅斯開戰，並正在武裝那個代理人。戰爭就是戰爭。

烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba，在獲知拉夫羅夫的說詞後表示，這代表俄羅斯失去了「恫嚇世界支援烏克蘭的最後希望」。這僅僅意味著莫斯科感覺到失敗。