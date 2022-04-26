國內疫情大規模爆發，民眾搶買快篩試劑，不僅一劑難求引發民怨，價格太高也遭垢病，全聯今天宣布，店內販售的亞培、福爾威、速可安3款快篩試劑即日起降價，根據品牌及包裝不同，降價後平均一支快篩試劑從300到218元降為190到180元。

全聯指出，目前販售的3款快篩試劑價格即起調降，福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入原價1500元，調降後售價950元，平均一支從300元降為190元。

其他兩款快篩為速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入，原售價540元，降為360元，降價後平均一支180元，是3款中最便宜；亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入，從218元調降到190元。全聯表示，貨量依有藥商執照許可門市現場數量為準，售完為止。

至於超商是否跟進調降快篩售價？7-ELEVEn表示，配合政府防疫政策，快篩試劑尊重廠商訂價，價格會依照廠商訂價滾動式調整。