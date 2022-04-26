北韓昨夜舉行閱兵，圖為兩台火星-15洲際彈道導彈。（勞動新聞）

左上：疑似新型巡航導彈；右上：疑似新型防空導彈；左下：北極星系列潛射彈道導彈；右下：雙錐體構型潛射戰術導彈。（勞動新聞）

大陸觀察者網引述北韓勞動黨黨報《勞動新聞》4月26日報導，北韓於25日晚在首都平壤金日成廣場舉行閱兵式，紀念北韓人民革命軍建軍90週年，北韓勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩25日晚間出席北韓人民革命軍建軍90週年閱兵式並發表講話。

北韓人民軍在閱兵中展示了多種新型武器，包括火星-15洲際彈道導彈、火星炮-17彈道導彈、車載高超音速乘波體武器、「北極星」系列潛射彈道導彈。

金正恩在講話中表明進一步發展核武的決心。金正恩表示，將繼續採取能以最快速度加強核武能力的措施。北韓發展核武旨在遏制戰爭，但倘若北韓不想看到的情況發生，核武的用途不能侷限於遏制戰爭。

金正恩表示，若任何勢力企圖侵害北韓的根本利益，北韓將不得不按次要目的使用核武。北韓應時刻做好隨時使用核武堅守使命和發揮遏制力的準備。

金日成在1932年4月25日組建抗日游擊隊，後來發展為北韓人民革命軍，這是金日成組建的第一支革命武裝力量。2018年1月，勞動黨政治局決定將北韓人民軍的建軍節日期改回2月8日，2020年起將4月25日定為國家法定節日和公休日。