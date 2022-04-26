特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正式以440億美元（折合新台幣約1.29兆元）收購社群平台Twitter，美國財經媒體指出，白宮官員和民主黨人，很擔心此事恐影響2024年的美國總統大選，像是馬斯克是否會讓美國前總統川普（Donald Trump）重返推特。川普則回應，他不會重返推特，但後續會如何發展引發市場高度關注。

《CNBC》報導引述美國總統拜登的顧問說法指出，拜登政府正密切關注馬斯克買下推特的後續發展，他們擔心在馬斯克領導下，川普可能重返推特，如此一來，在2024年美國總統大選前，推特上的錯誤信息恐會增加，這可能會使拜登和川普再次對決。

資深民主黨策略師瑪麗安妮馬許（Mary Anne Marsh）強調，川普恐利用推特，讓自己在2022年至2024年間重新獲得權力，而馬斯克則沒有表示會採取哪種措施阻止川普。

而川普在周一發布聲明表示，即使帳戶解禁，他也不會返回推特，而是繼續留在自己新成立的社群媒體「真實社群」。川普並強調，他希望馬斯克收購推特，「因為他會改進推特，他是一個好人。」

川普自創社群媒體平台「真實社群」，並透過名為Digital World Acquisition(DWAC.US)的特殊目的併購公司(SPAC)上市，受馬斯克砸1.29兆元買推特消息影響，概念股DWAC盤中暴跌逾12%，創去年10月宣布與川普達成交易以來新低價位。

川普過去在擔任總統期間主要用推特當作對外發聲管道，但川普在落選後，他的支持者闖入國會大廈企圖阻止其認證總統選舉結果，川普更一再宣稱2020年大選舞弊導致他敗選，包括推特、臉書和YouTube認為有煽動暴力之虞，因此停用他的帳號。