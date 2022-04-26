國民黨台北市議員羅智強為了參選桃園市長，槓上國民黨主席朱立倫，國民黨中央曾揚言羅智強太弱了，現在又傳出國民黨原本在5月規畫提名桃園市長，因為羅智強的關係，延後至6月，恐對選舉有影響；對此，羅智強今在廣播節目上接受主持人游淑慧訪問時表示，很早其實就知道黨中央有考量，就是等民進黨出牌之後再派。

朱立倫近日和羅智強隔空開槓，國民黨中央還曾經揚言，羅智強太弱了，不會提名他，羅智強表示，和朱主席認識10多年，今天變成這樣局面，你說心中沒有遺憾不可能，如果是蔡英文說羅智強很弱，我不會有任何感覺，因為他是競爭隊的黨主席，但和朱立倫有很多情誼，我的感覺就是遺憾。

此外，國民黨原本在5月就規畫桃園市長提名，但現在卻因為羅智強會拖到6月，羅智強說，黨中央有個考量，是等民進黨出牌之後再派，觀望再安排，但會有風險，現在桃園是民進黨執政，所以他們有很多準備的空間，但大家可以看我投入桃園市長之前，是死水一攤，沒人宣布參選形成僵局，反而是我表態後打破僵局，包括呂玉玲宣布參選，黨中央也開始積極。

羅智強表示，如果我按兵不動，6月才出現，大概剩下6個月時間如何去打一場選戰，但我3月中就開始去桃園行走，不等國民黨期程，這是戰略上的思考，讓很多人可以一起動起來。

至於被問到近期跟黨中央之間是否有聯繫管道，私下和朱主席是否能私下懇談？羅智強直言，不知道國民黨怎麼想，但私下懇談他當然願意，只是這種事情不是單方面而已，但黨中央最近可能比較忙，目前沒有私下懇談。

另外，游淑慧也提問，國民黨如果6月才提名，拖泥帶水必敗無疑，未來桃園如果是否有機會桃北北連線？羅智強說，還是尊重黨中央，現在來說黨中央想提名誰不知道，如果6月決定提名我，或是呂玉玲是不受影響，如果6月提名是別人（空降的人）就有影響，所以要看6月提名的人。