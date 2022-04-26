教育部今表示，6到11歲學童施打疫苗，最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7天思考時間，學童施打疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。新北市教育局長張明文表示，今將發放意願調查書，讓家長有充分時間考慮，並可選擇讓孩子在診所或學校施打。

張明文說，教育局會依照中央指引，今會先發放意願調查書，內容包含衛教知識等，讓家長有充分時間考慮是否讓孩子接種疫苗，及選到讓孩子在診所或學校施打，只要疫苗一到位，教育局就會配合指引執行，原則上下周一定可以開打，最快5月2日就能安排入校施打。