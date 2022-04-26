新竹市議會國民黨團包括總召陳治雄（左三）駁斥徐欣瑩可能代表國民黨參選竹市長的謠言。（陳育賢攝）

林耕仁（右）說，徐欣瑩要代表藍營選竹市長一事，地方從未聽聞。（陳育賢攝）

媒體報導傳言國民黨將邀前民國黨主席、國會政黨聯盟副主席徐欣瑩回鍋參選新竹市長，對此，新竹市議長兼黨部主委許修睿25日已在第一時間駁斥此說法，並向國民黨組發會求證，獲回應絕無此「選項」，國民黨團26日再舉行記者會，籲有心人與其它黨派，不要再造謠，混淆視聽。

新竹市議會國民黨團包括總召陳治雄、議會唯一支持參選市長的市議員林耕仁及所有黨籍議員今天上午共同舉行記者會，針對媒體報導徐欣瑩可能參選新竹市長一事作澄清。

陳治雄表示，此事造成地方議論，黨團有必要澄清，主委許修睿昨天第一時間就跟黨中央組發會聯繫，組發會主委許宇甄親口澄清「從來沒有這個選項」。

但為何會有此謠言，應該是國民黨自從上次立委選舉之後，竹市黨部在許修睿領導下營造藍營在竹市前所未有的團結，這團結景象正是其他黨派不願看到的，因此有心人士處心積慮想要破壞國民黨團結，製造地方矛盾與紛亂，才會製造這個謠言。

陳治雄表示，議會黨團在去年就做了民調，以非常嚴謹的態度做初選，當初所有黨團成員都簽名聯署，要支持勝出的林耕仁，希望中央重視地方的心聲，黨團的立場很明顯也堅定。另，市議會也向黨部反映，希望黨中央盡快確定提名人選，如此才能早日平息有心人的造謠與地方支持者的憂心及臆測，這樣大家才能形成共識，早日整備贏得勝選。

林耕仁則指出，徐欣瑩要重回國民黨跟大家一起努力是好事，當然歡迎，至於徐欣瑩要代表藍營選竹市長一事，地方從未聽聞，大家都是看到報紙才知道，竹市民眾對徐的印象也很陌生，呼籲民眾不要聽信沒有事實依據的謠言，有關選舉相關消息，市黨部一定會公告通知。

顏政德也表示，新竹市明明就有在地的人才，可以為新竹打拚、為市民謀求福利，怎麼會需要有其他憑空而降的人，他再三呼籲，讓在地來拚。

黃文政則認為，昨天看到這則消息就覺得不太尋常，因為太突然也太刻意了，感覺是有心人士不斷地操弄人選問題，意圖破壞國民黨的團結、混淆民眾的視聽，這樣的手段實在不可取。

吳青山呼籲，市黨部及議會黨團早已經辦過初選及做出決議，就是全力支持林耕仁參選新竹市長。林耕仁長年深耕新竹，更是連任6屆的資深議員，對於新竹大小事務熟悉，這次的競選主軸「舒適減壓，永續新竹」更是切合新竹市在發展十字路口，必須做出關鍵決定的正確方向，與其花時間消耗蹉跎，還不如用來認真回應新竹市民的期待，相信新竹市必定翻綠成藍天。

此外，陳治雄也針對外界傳言立委鄭正鈐也有可能參選的謠言作出澄清，他說，去年議會辦初選時，鄭正鈐若有意思要參選，就會表態，但鄭正鈐從頭到尾沒說要參選市長，包括黨部主委也沒收到過他要選的說法。

陳治雄表示，鄭正鈐是藍營非常優秀的黨員與人才，既然鄭正鈐從沒有說過要選市長，地方就要好好珍惜國民黨在立法院這一席立委，並要藉由鄭在國會的表現，為新竹市爭取經費，建設竹市、照顧竹市。