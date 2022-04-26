本土新冠疫情再度升溫，許多學生確診導致學校停課，讓補習業者面臨損失，民眾黨今邀相關業者開記者會，痛批政府停課標準存在疏漏，使家長和補教業者無所適從；此外，許多補教業者因學校停課造成營運損失，希望政府能提供停課補助。

中華民國補習教育協會輔導理事長謝智芳指出，現在停課已造成補習班很大的營運損失，因為停課期間，不論是員工薪資、房租和其他費用都一樣要支出，但教育局規定學生退費必須依比例退費，這種損失比健身中心和旅遊業者還要慘重，期望政府相關部門在補習班停課時可以給予停課補助。

謝智芳認為，目前疫情高漲，由於小學生沒有打疫苗，很容易有染疫的危機，希望政府可以推行小學生每周固定一次免費快篩；再來，補習班相關從業人員也需要快篩，但快篩劑目前價格貴又缺貨，拜託政協助補助，才能讓補習班業者配合防疫政策。

中華民國補習教育協會副理事長何松山直言，現在各縣市教育局對停課標準不一，不但中央和地方不同，甚至每間學校對於防疫規定的認知和解讀也不同，不但造成許多家長工作請假調度困擾，更讓補教業者面臨是否該停課而痛苦不堪，損失慘重，他建議各縣市政府教育局在停課時，除通知學校外，也能第一時間告知補教業者，這樣才不會造成防疫破口。

中華民國課後教育協會理事長陳伯宇建議，政府對待課後教育或補習班教育業者及學校應一視同仁；在意見的表達、防疫受損的補助和防疫物資等的提供方面，課後教育和補習教育相關業者，都能受到政府的重視。

育上文理補習班蕭育汝主任表示，現在補習業者受到學校的抨擊，因為有學校認為疫情的擴散是來補習班，學校這樣的作法，不僅造成家長的恐慌，更讓補教業者的營運遭受損失，她希望教育部能發文給各級學校，要以嚴正的態度禁止學校系統發出沒有科學依據的聲明，通常補習班業者是被動被感染，也是受害者。

上陞文理補習班主任陳佑瑋指出，目前各級學校發放停課通知時非常混亂，停課也太頻繁，甚至有些學校自作主張的停課；另外，有同業者在這兩個月已經被停課四次，這種損失和心理壓力絕對比去年全面停課還嚴重，希望各級學校不要不依照防疫規定而自行停課。

針對補教業者的陳情，教育部終身教育司李毓娟司長表示，對於業者的損失，政府都有聽到，會盡量補助補教業度過難關，目前紓困貸款是到本月30日，有需求業者可以提出協助，至於是否還有下波紓困方案，還要看政府的最終決策；其次，會督促各縣市的教育局處建立家長、學校和補教業者三方通報機制。國教署科長顏敏夙指出，關於補助校園快篩，國教署會在研議。

民眾黨立委邱臣遠提出五大訴求：儘快完善學生停課標準，並應比照居隔3＋4，降低學生隔離時間，明確被停課的學生如何進行課外補習指引，讓家長與補教業者可以視情況預先安排；建立暢通的學校、家長及補教業者間的防疫溝通平台，讓家長以及補教業者可以提前進行時間安排；參照去年的紓困貸款方向，針對教育事業機構規劃新一輪紓困貸款或補助方案；規畫校園快篩方案，包括提供學校試劑補助與進行到校快篩，不要再讓補習班與家長自掏腰包，加重負擔；防疫是所有人責任，政府與學校應審慎對待，尤其不要靠污名化補教業者推卸責任。