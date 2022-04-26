近來台灣疫情持續升溫，蘇慧倫原訂5月21日於高雄流行音樂中心舉辦的「生命之花 30週年巡迴演唱會」，今宣布延期，蘇慧倫所屬的相信音樂在臉書公告：「因疫情持續升溫，考量以全民防疫為優先，為確保觀眾與演出人員之健康安全，經審慎評估討論後，忍痛宣布原訂於2022年5月21日所舉辦『蘇慧倫生命之花 30週年巡迴演唱會 高雄場』確認延後舉行，其正確演出日期將另行公告。在此謹向所有歌迷朋友致歉，造成不便敬請見諒，讓我們一同努力，對抗疫情。」

蘇慧倫「生命之花 30週年巡迴演唱會」台北場叫好叫座，而決定移師高雄開唱，無奈近來疫情再升溫，只好宣布延期。而身為人母、人妻與藝人等多重身份的蘇慧倫，除了照顧老公小孩，也持續推出新作品，日前推出單曲〈我是我的〉，是蘇慧倫推出睽違13年的第16號代表作《面面》，入圍金曲獎女歌手後，睽違兩年的全新個人音樂作品，也是全聯咖啡年度主題曲。