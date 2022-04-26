日本政府今天擬將決定因應近期物價高漲的緊急對策，規劃動用國庫約6兆2000萬日圓（約新台幣1兆4483萬元），補助油價凍漲與生活困頓者等，首相岸田文雄將在傍晚對外宣布。

日本每日新聞報導，6兆2000萬日圓的物價高漲對策中，包含擴大補助油價凍漲1兆5000萬日圓、能源與糧食穩定供給對策5000萬日圓、援助中小企業1兆3000萬日圓、補助生活困頓者1兆3000萬日圓等。

日本放送協會（NHK）報導，因俄羅斯入侵烏克蘭造成近期物價上漲，日本政府預定今天召開相關閣員會議決定因應對策。

在原油價格上漲方面，1加侖汽油售價將從約172日圓控制在168日圓，將擴大補助製油公司。

在生活困頓者的援助方面，對家有孩童且收入不到納稅額的家庭以及領有兒童扶養補助的家長，將提供每名兒童5萬日圓給付金。

在受原料價格高漲影響的中小企業方面，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無息貸款期限由今年6月底截止延長到9月底。

財源部分，規劃將由追加預算支出2兆7000萬日圓，2022年度總預算中的預備金支出1兆5000日圓，以及動用財政投融資資金等。

岸田文雄預定將在傍晚6時召開記者會，對外說明因應物價緊急對策，以及日本即將到來的黃金週連假防疫措施等。