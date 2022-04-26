前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲推出新書「數位思潮的奇幻漂流」，並於26日舉行新書發表，這也是陳冲的第九本著作。

新書「數位思潮的奇幻漂流」主要是談論數位轉型氛圍下的金融及相關事務。尤其1989年是Amazing year，許多重磅事件發生，包含WWW的推出、柏林圍牆倒榻、天安門事件、臺灣重入國際社會等等，是人類由冷戰對抗，轉入和解、合作的全球化時代。

而1989之後的三十年，更是Amazing thirty year，科技推陳出新，晶片由微米進入奈米，人類踏進數位時代，技術影響金融，Fin與Tech漸次緊密結合，導致金融的門檻丕變。

陳冲指出，Appacus（App+Abacus）的時代已然悄悄來臨，而目前的確有法令落後於思潮、政府落後於市場的尷尬，這其中並無對錯，只是面對現實，從速調整腳步，才是務實的態度。

此外，書中也反映世代間微妙的互動與轉型。而在選票至上的時代，輿情及政治人物施政難免遷就民粹，許多事不能理性討論，然而也不應忘記問題的基本面。而在經濟社會中，可能因一時的迷惘而有短暫的妥協，但長期觀察終究要回歸基本面的論述，才能覓得問題的解方。

陳冲也引用德國總理梅克爾臨去對自由民主提供明確的詮釋，值得我們重視。Seit bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander, erzahlt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus（要對未來做好準備、對彼此保持好奇、述說個別的故事，並包容差異）。