國民黨台北市長候選人、最強母雞蔣萬安，與假想敵陳時中的民調，從去年一路領先，在今年初被追平，到最新民調甚至被陳時中超越，台北市已有半數行政區的民調下滑中。

民進黨立委何志偉在今年2月表態，支持衛福部長陳時中參選台北市長，諷刺蔣萬安很弱、柯文哲不好。何志偉在廣播節目上透露最新綠營內部民調，蔣萬安支持度節節敗退，台北市12個行政區中，有6個行政區的民調往下滑。

何志偉認爲，反觀黃珊珊和陳時中的民調，保持穩定甚至是成長的狀態，總統也好、提名小組也好，提名的邏輯背後不是說要或不要，而是要看科學數據，加上陳時中抗疫的形象鮮明，陳時中出來只是時間早晚而已。

民進黨台北市議員多表態支持陳時中參選，何志偉表示，看著蔣萬安慢慢往下滑，黃珊珊匍匐前進往上漲，三咖督是絕對的，綠營拿回台北市的機率是高的，沒有一個政黨出來不想贏，都會對陳時中的接受度是高的。

包括北投、士林、中山、大同、南港、內湖等6個行政區，蔣萬安的民調往下走。另有藍營民代向媒體透露，傳統藍營鐵票區大安文山，蔣萬安的民調也悄悄亮起紅燈。

蔣萬安4月中參加台北市議會黨團大會，與現任議員同台，宣示應該擺脫過去的框架，以創新服務的精神，重建台北的榮光與美好。參選態勢成熟，但選戰策略仍讓黨內外摸不著頭緒。

蔣萬安不只民調不樂觀，深藍選區頻頻遭黃珊珊挖牆角，知情人士透露，蔣萬安在組織戰接連碰壁，也有藍營民代認為蔣萬安要多提一些讓市民有感、接地氣的政見，大家都和蔣說不上話，當他遇到對手攻擊時，我們也不知道怎麼幫忙。